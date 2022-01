Ici tout commence du 12 janvier 2022 - Episode 313

Maxime et Teyssier rencontrent des difficultés pour faire tomber Louis. A l’issue de la deuxième épreuve, le chef Sarran et le jury font face à un dilemme. Clotilde espère raviver la flamme avec Guillaume, mais Laetitia décide de sortir le grand jeu. Au potager, c’est l’heure de la confrontation entre Antoine et Souleymane.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.