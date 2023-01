Ici tout commence du 12 janvier 2023 - Episode 577

Coup de théâtre à L'institut : Tom est désigné coupable d’empoisonnement. Pendant ce temps, Zacharie et Laetitia se rapprochent autour d’une pâtisserie. De son côté, Lionel se projette et y voit plus clair sur son avenir.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.