Ici tout commence du 12 octobre 2021 - Episode 247

Tandis que Constance doute du récit de Marta, Rose et Clotilde font appel à Joaquim pour découvrir la vérité… Aux marais salants, la tension monte entre Stella et son beau-frère. En cuisine, Louis s’acharne sur Maxime et Salomé.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.