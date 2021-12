Ici tout commence du 13 décembre 2021 - Episode 291

Greg voit son couple aller droit dans le mur. Olivia et Lionel décident de mettre au point un repas de Noël vegan. Rose comprend que Souleymane ment à son père et accepte de le couvrir.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.