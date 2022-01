Ici tout commence du 13 janvier 2022 - Episode 314

Pour contrer Louis, Teyssier et Maxime cherchent une nouvelle stratégie et de nouveaux alliés. En plein conflit, Hortense confie à Mehdi ses doutes sur leur relation. Décidée à ne pas se morfondre, Noémie organise une fête et remue le couteau dans la plaie de Gaëtan.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.