Ici tout commence du lundi 13 novembre 2023 - Episode 794

Privée de cours, Carla s’interroge sur ses origines. Entre amour et amitié, le trio Léonard, Maya et Ethan bat de l’aile. Au Double A, le pacte de Jude et David porte ses fruits.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.