Ici tout commence du 13 octobre 2021 - Episode 248

Rose fait une découverte qui risque de mettre à mal le bonheur de Théo et Marta. A l'institut, Deva se confie à Tom sur ses véritables sentiments envers Enzo. Chez les Guinot, Louis s'inquiète à l'idée d'un possible départ de sa mère.