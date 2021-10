Ici tout commence du 14 octobre 2021 - Episode 249

Marta craint que certaines révélations ne l’éloignent de Théo. En cuisine, Enzo et Tom se disputent les faveurs de Deva. Eliott, Mehdi et Hortense enquêtent sur le mystérieux Zacharie.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.