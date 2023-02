Ici tout commence du 15 février 2023 - Episode 601

A L'institut, monsieur Fayet voit grand pour les projets de Salomé. Entre amitié et concurrence, Ethan et Axel sont au coude-à-coude pour participer au Festival du goût. En cuisine, Mehdi se transforme en tyran.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.