Ici tout commence du mercredi 15 novembre 2023 - Episode 796

Entre Carla et Souleymane, les masques tombent. Jim voit d’un mauvais œil la relation entre Thibault et Jasmine. Pour rassurer Joachim au sujet de Leroy, Clotilde choisit de lui mentir.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.