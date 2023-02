Ici tout commence du 16 février 2023 - Episode 602

En cuisine, Salomé doit faire des concessions et se questionne sur son avenir après L'institut. En plein cours, Billie semble couver quelque chose. Ethan reçoit le soutien d’Axel et Samia. Il parvient à s’affirmer face à sa mère.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.