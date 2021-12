Ici tout commence du 17 décembre 2021 - Episode 295

Eliott décide d’affronter ses démons et de renouer avec le passé. Le petit jeu d’Anaïs va trop loin et Esteban comprend qu’elle l’a mené en bateau. A l’institut, le charme de Stella ne laisse personne indifférent…. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.