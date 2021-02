Ici tout commence du 17 février 2021 - Episode 78

Pour obtenir les aveux qui feront éclater la vérité au grand jour, Antoine et Rose sont déterminés à convaincre Claire d’agir. En parallèle, Noémie s’inquiète pour Mehdi et intervient pour le protéger à son insu. Quant à Eliott et Greg, les tensions s’accumulent et leur valent une sanction.