En savoir plus sur Agustin Galiana

A l’approche des fiançailles, rien ne va plus entre Louis et Charlène. Crise d’ego en cuisine : Enzo fait son show. Malgré lui, Axel ravive d’anciennes tensions. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.