Ici tout commence du 18 décembre 2020 - Episode 35

Décidé à ne plus laisser aucun secret briser sa famille, Auguste veut réunir les siens pour leur faire une grande révélation. Noémie et Antoine découvrent la gravité de l’état de Mehdi et trouvent une solution pour le convaincre de se soigner. Prête à tout pour renouer avec son fils, Caroline cherche un moyen de le contacter grâce à l’aide de Rose.