En plein dilemme, Anaïs doit retrouver l'équilibre entre ses convictions et sa relation amoureuse. De leur côté, Kelly et Lionel surprennent un couple en pleine action. Inquiète pour son avenir, Marta fait une importante proposition à Théo.