Ici tout commence du 18 octobre 2021 - Episode 251

Un terrible évènement vient bouleverser Rose et Antoine et les plonge dans la culpabilité. Aux marais salants, Célia et Solal se rapprochent avant le retour d’un invité surprise. A l’institut, Zacharie rend son tablier.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.