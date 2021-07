Ici tout commence du 19 juillet 2021 - Episode 186

Salomé et Maxime essaient de remettre à flot La gardiane, mais Sylvie leur met des bâtons dans les roues. Contre toute attente, Teyssier valide une proposition de Théo et le met au défi. Aux marais salants, Louane, Ludivine, Elodie et Noémie montent un nouveau concept.