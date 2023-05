En savoir plus sur Agustin Galiana

Anaïs et Lisandro mettent un point final à leur histoire. Pour qu’Hortense devienne professeure, il ne reste qu’à convaincre Teyssier. Ethan et Axel raisonnent Solal : il fait n’importe quoi avec Rose !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.