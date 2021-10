Ici tout commence du 19 octobre 2021 - Episode 252

Naël est caché par sa mère. Marta et Rose décident de venir en aide à cette dernière, mais Clotilde n’est pas de cet avis. Le retour d’un ancien élève bouscule le quotidien de Célia. Au cours de leur enquête, Mehdi et Hortense font une troublante découverte.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.