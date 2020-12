Ici tout commence du 2 décembre 2020 - Episode 23

Pour séparer le couple, Clotilde crée un quiproquo entre Célia et Jérémy tandis que l’état de Guillaume se détériore. Pendant ce temps, Claire assiste à la trahison de Salomé, qui tente de lui faire entendre que ses sentiments ont évolué. Mais Claire menace de la dénoncer et lui pose un ultimatum. Pour réparer son erreur, Ludivine demande l’aide de Greg et Lionel, qui l’humilient. Ludivine n’a pas d’autre choix que d’avouer ce qu’elle a fait à Gaëtan.