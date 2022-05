Ici tout commence du 2 mai 2022 - Episode 390

En live sur le compte de l’institut, Hortense filme une ultime vidéo… Coup de théâtre pour Jasmine : le bal tombe à l’eau ! Strass, vintage et rock and roll : Célia réunit ses amis pour une séance de relooking.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.