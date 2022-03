Ici tout commence du 2 mars 2022 - Episode 347

Face aux problèmes rencontrés par Anaïs, Jasmine prend une importante décision. De son côté, Tom avoue toute la vérité à Ambre. Rien ne va plus pour Théo, entre Célia et Marta : il faut choisir. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.