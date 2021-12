Ici tout commence du 20 décembre 2021 - Episode 296

Au Double A, les remarques d’un client bouleversent Eliott. Greg, lui, ne se montre pas d’un grand soutien. Deva et Souleymane se rapprochent. Esteban et Anaïs font une grande surprise à Lisandro !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.