Ici tout commence du 20 février 2023 - Episode 604

A L'institut, le comportement d’Ethan inquiète Samia et Axel. Théo se méprend sur l’identité de la cheffe mystère. A la coloc, Ambre et Livio font une découverte surprenante.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.