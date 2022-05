Ici tout commence du 20 mai 2022 - Episode 404

Les souvenirs reviennent à Claire lorsqu’elle retourne sur les lieux de la catastrophe. Théo et Zacharie sont les supporters de Constance. Contre vents et marée, Enzo ne lâchera rien.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.