Ici tout commence du 20 octobre 2021 - Episode 253

Incapable de supporter la séparation avec son fils, la mère de Naël révèle son identité à l’institut. Chamboulés par un visiteur, Solal et Célia ne savent plus comment se comporter. En cuisine, Louis trouve un nouveau moyen de se venger de Maxime.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.