Ici tout commence du 21 avril 2022 - Episode 383

En plein cours, la vie privée de Gaëtan est dévoilée. Coup de théâtre pour Teyssier : on lui tient tête. Théo et Célia ont du mal à communiquer.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.