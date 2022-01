Ici tout commence du 21 janvier 2022 - Episode 319

Stupeur à l’Institut, Louis est introuvable. Claire et Charlène remuent ciel et terre, s’attendant au pire. De son côté, Guillaume est contraint de faire un choix délicat pour protéger Laetitia. Hortense fait une surprenante proposition à Mehdi.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.