Ici tout commence du mardi 21 novembre 2023 - Episode 800

Rose est sur le point de craquer et de tout révéler. Le duo Clotilde - Leroy fait mouche et cloue le bec de Teyssier. Ethan ne sait plus comment se comporter avec Léonard.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.