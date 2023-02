Ici tout commence du 22 février 2023 - Episode 606

A L'institut, Axel mène l’enquête, tandis que Teyssier cherche à discréditer Ethan. Billie a un coup de chaud : Ambre et Vic ont des soupçons sur son couple. En cuisine, Olivia et Louis s’allient pour mettre au défi les étudiants du master.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.