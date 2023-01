Ici tout commence du 23 janvier 2023 - Episode 584

La tension monte à L'institut et Ferigno se retrouve au pied du mur. En cuisine, les préparatifs du menu de la Saint-Valentin rajoutent de l’huile sur le feu entre Ethan et Samia. Zacharie organise un rendez-vous romantique pour Laetitia, qui se retrouve piégée à son propre jeu.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.