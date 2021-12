Ici tout commence du 24 décembre 2021 - Episode 300

Grosse pression à l’institut ! Le repas de Noël se doit d’être parfait et les élèves sont très stressés. Louis s’isole et replonge dans le passé de son père.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.