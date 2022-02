Ici tout commence du 25 février 2022 - Episode 344

En cuisine, Jasmine ne supporte plus ni la vue, ni l’odeur de la viande. Un malentendu entre Laetitia et Kelly entraîne des conséquences désastreuses entre mère et fille. Théo fait une importante révélation à Marta. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.