Ici tout commence du 25 janvier 2022 - Episode 321

Rebondissements à l’institut : Clotilde découvre la vidéo de Lionel et Greg. La confrontation avec Guillaume a sonné. Pour Maxime, il est temps d’annoncer sa décision à son mentor. Les discordes entre Mehdi et Hortense mettent à mal leur relation. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.