Ici tout commence du 25 janvier 2023 - Episode 586

Face à l’assurance de son père, Théo doute de ses capacités tandis que Vic fait pression sur Clotilde. Entre amour et raison, le cœur de Billie balance. Pendant ce temps, Lionel et Kelly élaborent un plan pour éloigner Zacharie de L'institut.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.