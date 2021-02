Ici tout commence du 26 février 2021 - Episode 85

Rose parvient à déjouer le complot monté à son encontre et met de côté les rancœurs passées. Esseulée, Noémie se sent de plus en plus persécutée et cherche un soutien auprès de Gaëtan. Hortense prend enfin une décision aux conséquences plus lourdes que prévu.