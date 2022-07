Ici tout commence du 26 juillet 2022 - Episode 451

Entre angoisses et menaces, Greg a la tête sous l’eau. A L'institut, Solal est pris entre deux feux. De leur côté, Antoine et Rose trouvent un compromis concernant le potager.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.