Ici tout commence du 26 novembre 2020 - Episode 19

Teyssier est dans une position délicate quand Auguste et Antoine apprennent toute la vérité. Anaïs s’interroge sur sa relation avec Enzo. Malgré son état, Salomé ne peut pas oublier les manipulations de Louis et se confie à Claire et Maxime. La famille Devaut est en crise. Guillaume découvre le monstrueux secret que lui cachait Clotilde…