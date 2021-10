Ici tout commence du 26 octobre 2021 - Episode 257

Naël fait la connaissance de ses grands-parents. Ces derniers aimeraient que les parents du bébé prennent davantage leurs responsabilités. En cuisine, Zacharie dévoile un dessert inspiré d'une de ses ruptures amoureuses… Jérémie essaye de contrôler ses sentiments et envisage de rentrer plus tôt que prévu..