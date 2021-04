Ici tout commence du 27 avril 2021 - Episode 127

C’est le grand jour ! Louis est rempli de rancœur et compte bien se venger. La direction de l’école reste en jeu et la confrontation va se révéler encore plus forte. Célia est mise en cause à propos de la séparation de Ludivine et Jérémy. Hortense et Mehdi proposent un live plein de romance.