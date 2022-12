Ici tout commence du 27 décembre 2022 - Episode 565

Le doute pèse sur les épaules de Greg : entre le mariage et Tokyo, il ne sait plus quoi faire. Pour Thomas, Kelly et Salomé, le cookie adoucit les mœurs. A L'institut, c’est l’heure de révéler les quatre chefs qui participeront au championnat.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.