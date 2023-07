Ici tout commence du 27 juillet 2023 - Episode 717

Au Lucie, les langues se délient et les masques tombent. Au stage d’été, Ethan et Maya font une association improbable. Le cœur d’Enzo bat fort pour une femme très proche de lui.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.