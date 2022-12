Ici tout commence du 28 décembre 2022 - Episode 566

Tiraillé entre Tokyo et son avenir avec Eliott, Greg prend une terrible décision. A L'institut, Teyssier fait tout pour que Théo renonce au championnat. En cuisine, David surprend tout le monde : il a arrêté de boire et fait des miracles !