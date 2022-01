Ici tout commence du 28 janvier 2022 - Episode 324

A l'institut, les rebondissements dans la vie amoureuse de Guillaume sont sur toutes les lèvres. De retour de stage, Célia prend des initiatives qui bouleversent le service. Antoine se réjouit de voir son fils s'investir, mais Souleymane a un comportement de plus en plus inquiétant..