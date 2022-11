Ici tout commence du 28 novembre 2022 - Episode 539

C'est un coup de théâtre pour Greg : les nouvelles déconcertantes s’enchaînent. Entre distance et attraction, Thomas et Salomé ne savent plus sur quel pied danser. Tension chez Clotilde : Vic et Jérémy tentent le plan de la dernière chance. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.