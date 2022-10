Ici tout commence du 28 octobre 2022 - Episode 519

Sherlock et Watson n’ont qu’à bien se tenir : Hortense et Axel mènent l’enquête. Pour David, une de perdue, dix de retrouvées. De son côté, Louis est surpris en mauvaise posture. . Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.