Ici tout commence du 29 novembre 2021 - Episode 281

Charlène continue de préserver son secret en dépit des conséquences dramatiques sur sa santé. Une recette de cuisine permet à Salomé et Maxime de faire le point sur leur relation. Petit boulot, recherche de logement… La vie étudiante ne fait pas de cadeau à Ambre et Solal !. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.