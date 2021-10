Ici tout commence du 29 octobre 2021 - Episode 260

Entre angoisse et excitation, c’est le début d’une nouvelle vie pour Greg et Eliott ! La masterclass de Simony débute et le chef se révèle moins sympathique qu’il n’y paraît. A la table des Rivière, Noémie se sent seule contre tous.. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.