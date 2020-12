Ici tout commence du 3 décembre 2020 - Episode 24

Les réconciliations sont de courte durée. Les tensions montent crescendo quand Célia découvre ce que lui cachait son père et que Jérémy surprend Vincent et Clotilde. Alors qu’elle tente de protéger Maxime, Salomé se sent piégée par l’annonce officielle de Louis durant une masterclass. Dans le même temps, Teyssier élabore un nouveau stratagème pour décrédibiliser Noémie tout en essayant de se rapprocher de sa famille.